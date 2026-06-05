Отбор от "наемници" ще играе на световното

Само един от Кюрасао не е роден в Нидерландия
Бърз преглед по съставите на отборите за световното показва любопитна статистика. 289 играчи няма да представят държавата, в която са родени. Рекордът е на дебютанта Кюрасао – 25-има от 26-имата в списъка са родени в Нидерландия. Изключение прави само Танит Хосе Григорио Джоркаеф Чонг, който е от Вилемстад. Наследник на китайски преселници в Кюрасао и в момента е състезател на английския “Шефилд Юнайтед”.
Ето футболистите със страната им на раждане.
Тунис
Монтасар Талби (Фр)
Дилан Брон (Фр)
Ян Валери (Фр)
Елиес Шкири (Фр)
Анибал Межбри (Фр)
Исмаел Гарби (Фр)
Елиас Ашури (Фр)
Рани Кедира (Гер)
Елиас Саад (Гер)
Райън Елуми (Кан)
Анис бен Слиман (Дан)
Омар Рекик (Нид)
Себастиан Тунекти (Нор)
Мутаз Нефати (Шв)
Хаити
Джони Пласид (Фр)
Александър Пиер (Фр)
Мартин Експерианс (Фр)
Жан-Кевин Дюверн (Фр)
Жан-Рише Белгард (Фр)
Доминик Симон (Фр)
Дюкенс Назон (Фр)
Бюрне Прованс (Фр)
Жозуе Казимир (Фр)
Ясин Фортюне (Фр)
Вилсон Изидор (Фр)
Лени Жозеф (Фр)
Дюк Лакроа (САЩ)
Дерик Етиен (САЩ)
Жозуе Дюверже (Кан)
Кето Термонси (Швейц)
Алжир
Люка Зидан (Фр)
Мехди Махити (Фр)
Айса Манди (Фр)
Раян Аит-Нури (Фр)
Жауен Хаджам (Фр)
Самир Шерги (Фр)
Набил Бенталеб (Фр)
Фарес Шаиби (Фр)
Хусем Ауар (Фр)
Рияд Марез (Фр)
Амин Гури (Фр)
Анис Хадж Муса (Фр)
Фарес Шебли (Фр)
Рафик Белграуи (Бел)
Ибрахим Маза (Гер)
Рамиз Зеруки (Нид)
Босна и Херцеговина
Дженис Бурнич (Гер)
Керим Алайбегович (Гер)
Сеад Колашинац (Гер)
Ермедин Демирович (Гер)
Амар Дедич (Ав)
Ермин Мамич (Ав)
Осман Хаджикич (Ав)
Армин Гигович (Шв)
Бенямин Тахирович (Шв)
Денис Хаджикадунич (Шв)
Самед Баждар (Сър)
Йово Лукич (Сър)
Иван Башич (Хърв)
Амир Хаджиахметович (Дан)
Тарик Мухаремович (Слвн)
Харис Табакович (Швейц)
Есмир Байрактарович (САЩ)
Мароко
Иса Диоп (Фр)
Редуан Халхал (Фр)
Нейл ел Айнауи (Фр)
Самир ел Мурабе (Фр)
Аюб ел Буади (Фр)
Гесим Ясин (Фр)
Мунир Мохамеди (Исп)
Ашраф Хакими (Исп)
Шади Риад (Исп)
Исмаел Сайбари (Исп)
Браим Диас (Исп)
Аюб Амаймуни (Исп)
Закария ел Уахди (Бел)
Билал ел Ханус (Бел)
Шемсдин Талби (Бел)
Юсаф Мазрауи (Нид)
Анас Салах-Едине (Нид)
Софиян Амрабат (Нид)
Ясин Буну (Кан)
ДР Конго
Лионел Мпаси (Фр)
Артюр Масуаку (Фр)
Гедеон Калулу (Фр)
Дилан Батубинсика (Фр)
Стив Капуади (Фр)
Самюел Мутусами (Фр)
Гаел Какута (Фр)
Седрик Бакамбу (Фр)
Йоан Виса (Фр)
Натанаел Мбуку (Фр)
Симон Банза (Фр)
Матьо Еполо (Бел)
Жоел Кивембе (Бел)
Ноа Садики (Бел)
Нгалайел Мукау (Бел)
Тео Бонгонда (Бел)
Арон Уан-Бисака (Анг)
Арон Чибола (Анг)
Тимоти Фаюлу (Швейц)
Шарл Пикел (Швейц)
Кабо Верде
Сидни Лопес Кабрал (Нид)
Жамиро Монтейро (Нид)
Дерой Дуарте (Нид)
Ларос Дуарте (Нид)
Гари Родригес (Нид)
Дайлон Ливраменто (Нид)
Логан Коста (Фр)
Стивън Морейра (Фр)
Вили Семедо (Фр)
Вагнер Пиня (Пор)
Телмо Арканжо (Пор)
Елио Варела (Пор)
Роберто Лопес (Ирл)
Си Джей дос Сантос (САЩ)
Катар
Салах Закария (Ег)
Ахмед Хати (Ег)
Ахмед Алаелдин (Ег)
Мешалал Баршам (Судан)
Асмин Мадебо (Судан)
Алмоез Али (Судан)
Буалем Хухи (Алж)
Едмилсон Жуниор (Бел)
Лукас Мендес (Бр)
Карим Будиаф (Фр)
Мохамед Мунтари (Сен)
Педро Мигел (Пор)
Иса Лайе (Сен)
Юсуф Абдурисаг (Сом)
Сенегал
Едуар Менди (Фр)
Мори Диао (Фр)
Йехиван Диуф (Фр)
Калиду Кулибали (Фр)
Муса Ниакате (Фр)
Мамаду Сар (Фр)
Антоан Менди (Фр)
Папе Гей (Фр)
Илиман Ндиайе (Фр)
Ибрахим Мбайе (Фр)
Исмаил Якобс (Гер)
Турция
Салих Йозкан (Гер)
Хакан Чалханоглу (Гер)
Кан Айхан (Гер)
Кенан Йълдъз (Гер)
Джан Узун (Гер)
Ферди Кадъоглу (Нид)
Оркун Кьокчу (Нид)
Огюз Айдън (Нид)
Мерт Мюлдюр (Ав)
Дениз Гюл (Шв)
Кот д’Ивоар
Яхия Фофана (Фр)
Еван Ндика (Фр)
Гела Дуе (Фр)
Секо Фофана (Фр)
Никола Пепе (Фр)
Еван Гесан (Фр)
Елие Ваи (Фр)
Анже-Йоан Бони (Фр)
Албан Лафон (Буркина Фасо)
Ирак
Хюсейн Али (Шв)
Амил ал Амари (Шв)
Кевин Якоб (Шв)
Ахмед Касем (Шв)
Мерхас Доски (Гер)
Юсеф Амин (Гер)
Франс Путрос (Дан)
Зидан Икбал (Анг)
Марко Фаржи (Нор)
Австралия
Хари Сутар (Шот)
Камерън Бърджес (Шот)
Милош Дегенек (Хърв)
Пол-Окон Енгстлер (Бел)
Мохамед Туре (Мали)
Алесандро Чиркати (Ит)
Авер Мабил (Кен)
Нестори Ирканкунда (Танз)
Гана
Джером Опоку (Анг)
Антоан Семеньо (Анг)
Брандън Томас-Асанте (Анг)
Марвин Сеная (Фр)
Елиша Овусу (Фр)
Джордан Аю (Фр)
Дерик Лукасен (Нид)
Иняки Уилямс (Исп)
Хърватия
Йосип Станишич (Гер)
Марин Понграчич (Гер)
Марио Пашалич (Гер)
Матео Ковачич (Ав)
Лука Сушич (Ав)
Йосип Шутало (БиХ)
Петар Сучич (БиХ)
Мартин Батурина (Швейц)
Нова Зеландия
Томи Смит (Анг)
Джо Бел (Анг)
Матю Гарбет (Анг)
Лаклан Бейлис (Авл)
Нандо Пянкер (Нид)
Калан Елиът (Шот)
Алекс Руфър (Швейц)
Фин Сърмън (Уелс)
Шотландия
Ангъс Гън (Анг)
Скот Мактоминей (Анг)
Че Адамс (Анг)
Джордж Хърст (Анг)
Тайлър Флетчър (Анг)
Линдън Дайкс (Шот)
Киърън Тиърни (о. Ман)
Канада
Оуен Гудман (Анг)
Люк де Фукрол (Анг)
Алфи Джоунс (Анг)
Алфонсо Дейвис (Гана)
Исмаел Коне (Кот д’Ивоар)
Тани Олувасей (Ниг)
Джонатан Дейвид (САЩ)
САЩ
Антъни Робинсън (Анг)
Джовани Рейна (Анг)
Себастиан Берхалтер (Анг)
Малик Тилман (Гер)
Алехандро Сендеяс (Мекс)
Сержиньо Дест (Нид)
Мексико
Брайън Гутиерес (САЩ)
Обед Варгас (САЩ)
Сантяго Хименес (Арж)
Хулиан Киньонес (Кол)
Алваро Фидалго (Исп)
Парагвай
Хуан Хосе Касерес (Арж)
Каку (Арж)
Андрес Кубас (Арж)
Маурисио (Бр)
Гастон Оливейра (Ур)
Франция
Микаел Олисе (Анг)
Маркюс Тюрам (Ит)
Брайс Самба (ДР Конго)
Eквадор
Ернан Галиндес (Арж)
Джон Йебоа (Гер)
Джереми Аревало (Исп)
Йордания
Али Азаизех ((Гер)
Мохамад Абу Хашиш (Ег)
Мо Абуалнади (САЩ)
Швейцария
Бреел Емболо (Кам)
Ивон Мвого (Кам)
Марвин Келър (Кам)
Аржентина
Джулиано Симеоне (Ит)
Нико Пас (Исп)
Иран
Денис Екерт (Гер)
Саман Годос (Шв)
Уругвай
Фернандо Муслера (Арж)
Родриго Саласар (Исп)
Норвегия
Тело Осгорд (Анг)
Ерлинг Холанд (Анг)
Португалия
Матеуш Нунеш (Бр)
Диого Коща (Швейц)
Англия
Марк Гехи (Кот д’Ивоар)
Корея
Йенс Кастроп (Гер)
Германия
Валдемар Антон (Узб)
Испания
Емерик Лапорт (Фр)
Узбекистан
Уткир Юсупов (Каз)
Белгия
Амаду Онана (Сен)
Япония
Зион Сузуки (САЩ)
Нидерландия
Гус Тил (Замб)
Египет
Хайсем Хасан (Фр)