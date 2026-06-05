Министър Керязов пред представители на федерациите: Спортистите са в центъра на всички решения

Доверието между нас трябва да се гради с работа и резултати

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов проведе среща с представители на спортните федерации, на която заяви готовността на екипа си за открит диалог, партньорство и съвместна работа за развитието на българския спорт, съобщават от пресцентъра на министерството.

"Запознахме се с натрупаните предизвикателства пред федерациите през последните години. Надявам се заедно да ги преодолеем. Нашето желание е да бъдем партньори. Искаме да работим заедно и да изградим взаимно доверие. Но доверието между нас трябва да се изгражда не на базата на приказки и обещания, а с работа и реално постигнати резултати", заяви министърът.

Основен акцент в разговора беше необходимостта всички действия на институциите и спортните организации да бъдат насочени към спортистите и тяхната подготовка.

"Всички усилия трябва да бъдат насочени в името на спортистите. Те не трябва да бъдат въвличани в конфликти, скандали, административни спорове или притеснения, свързани с финансирането", посочи министърът.

Той отбеляза, че олимпийският цикъл вече е започнал и е от съществено значение състезателите да разполагат със спокойна среда за подготовка и участие в квалификациите и големите международни форуми.

Министърът подчерта, че подобряването на състоянието на спортните обекти и бази в страната ще бъде сред приоритетите на ръководството на министерството. Той заяви още, че ще бъде засилен контролът върху управлението и разходването на публичните средства, за да се гарантира тяхното ефективно и прозрачно използване в интерес на спорта.

Керязов акцентира и върху необходимостта от повече прозрачност и равнопоставеност в системата.

"Не трябва да има разделение на малки и големи федерации, на наши и ваши. Ако успеем да изградим система с ясни правила за всички, това ще бъде в полза на цялата спортна система", заяви той.

Позицията за равнопоставеност между всички федерации беше посрещната положително от представителите на спортните федерации, които подкрепиха необходимостта от повече прозрачност и предвидимост в съвместната работа с министерството. Позицията за равнопоставеност между всички федерации беше посрещната положително от представителите на спортните федерации. Снимка: ММС

В рамките на срещата присъстващите имаха възможност да поставят въпроси, да представят предизвикателствата, пред които са изправени, както и да направят предложения за подобряване на работата и взаимодействието между институциите и спортните организации. Министърът увери, че екипът на ММС ще работи за по-активна комуникация и по-добра координация със спортните федерации, като вратите на министерството остават отворени за диалог и партньорство.