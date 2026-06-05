"Олимпиакос" представи български национал

Гръцкият волейболен гранд „Олимпиакос" обяви официално привличането на българския национал Мартин Атанасов.

„Много съм щастлив и развълнуван, че вече съм част от „Олимпиакос". Нямам търпение да се запозная с новите си съотборници и да се присъединя към отбора за предстоящия сезон. Винаги си поставям големи цели – да се развивам като играч и като човек и, разбира се, да печеля титли. Ще дам най-доброто от себе си, за да спечелим всичко през новия сезон! Ще дам всичко за клуба, за да спечели това, което заслужава.

Когато бях по-млад, винаги съм си представял, че играя за „Олимпиакос"! „Олимпиакос" е голям и исторически клуб, в красив град, с голяма традиция, история и невероятни фенове. Почувствах, че това е правилният момент и не беше толкова трудно за мен да взема решението и да направя тази стъпка! Много съм развълнуван, искам да играя пред пълна зала, в невероятна атмосфера и да празнувам победи с нашите фенове.", коментира Атанасов за клубния сайт.

29-годишният посрещач, който стана световен вицешампион с България през миналата есен, за последно се състезава за индонезийския шампион „Пресиси Бахаянгкара", а преди това през последната кампания той беше част от италианския „Монца".

В кариерата си Атанасов, който е юноша на „Левски", е играл още за „Добруджа", турските „Токат Беледийе Плевнеспор", „Зираат Банк" и „Галатасарай", германския „Фридрихсхафен", френския „Шомон" и руския „Локомотив Новосибирск".