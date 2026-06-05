Перес чупи рекорда за трансфер на "Реал" със 150 млн. евро

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Флорентино Перес обеща да счупи трансферния рекорд на „Реал" (Мадрид), ако бъде преизбран за президент на 7 юни. Това бе отговор на съперника му Енрике Рикелме, който по-рано обеща да привлече Ерлинг Браут Холанд ("Манчестър Сити").

Перес обяви, че във вторник ще предложи рекордните за клуба 150 милиона евро за футболист от отбор в Шампионската лига, но отказа да назове името му. Той уточни единствено, че играчът не идва от Английската висша лига.

За сравнение, най-скъпите трансфери в историята на столичния клуб досега са:

Еден Азар – 115 млн. евро от „Челси" (Лондон) през 2019 г.

Джуд Белингам – 113 млн. евро от „Борусия" (Дортмунд) през 2023 г.

Гарет Бейл – 101 млн. евро от „Тотнъм" (Лондон) през 2014 г.

Според класацията на Международния център за спортни изследвания (CIES), в момента само 15 футболисти струват над 100 милиона евро. Перес вече отрече слуховете за Холанд и Олисе. Сред останалите потенциални цели извън Англия, чиято цена достига 150 милиона евро и отговарят на профила, са Дезире Дуе от „Пари Сен Жермен" (Париж) и Кенан Йълдъз от „Ювентус" (Торино).

Други играчи с оценка над 100 млн. евро извън Висшата лига са Ян Диоманде от „РБ Лайпциг" (Лайпциг), Хулиан Алварес от „Атлетико" (Мадрид) и Пио Еспозито от „Интер" (Милано).