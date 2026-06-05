Благо Георгиев ще играе за българския първенец в Шампионската лига по плажен футбол

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Българският първенец по плажен футбол СА МВР (София) ще участва в Шампионската лига, която ще се състои от 7 до 14 юни в Назаре (Португалия).

Столичани стартират участието си на 7 юни в 14,15 часа българско време срещу френския „Севен", а в група F са още отборите на „Алтена" (Нидерландия) и „Пафос" (Кипър).

Селекцията на СА МВР е водена от топстрелеца на националния отбор на България, голмайстор на Шампионска лига на Европа и номиниран за приза „Златна топка" в плажния футбол Филип Филипов, който е играещ старши треньор на тима.

В състава личат имената на бившия футболен национал Благой Георгиев, както и на четирима чуждестранни играчи - японците Таказуке Гото и Каики Томита, португалският национал по плажен футбол Алешандре Соуза и руският вратар Роман Васеньов.