Кметът на Русе Пенчо Милков награди призьори от Европейската младежка купа по стрелба с лък

Кметът Пенчо Милков и неговият заместник Борислав Рачев участваха днес в официалната церемония по награждаване на призьорите в смесените отборни дисциплини на Европейската младежка купа по стрелба с лък, която се провежда на Градския стадион в Русе. Те връчиха медали и отличия на състезателите, класирали се на призовите места в пет категории смесени отбори. Гост на събитието беше и директорът на ОП „Спортни имоти" Лачезар Иванов.

Преди награждаването Пенчо Милков приветства президента на Българската федерация по стрелба с лък Атанас Темелков и го поздрави за отличната организация на състезанието, което превръща Русе в център на европейската младежка стрелба с лък през тази седмица. Кметът подчерта, че домакинството на подобни форуми е признание както за работата на организаторите, така и за възможностите на града да посреща събития от международен мащаб.

„За Русе е чест да посрещне толкова много талантливи млади спортисти от цяла Европа и да бъде сцена на състезание от такъв висок ранг. Вярвам, че освен с постигнатите резултати, участниците ще свързват нашия град с гостоприемство, красива атмосфера и приятелства, които остават за дълго", каза Милков.

Той допълни, че международните спортни прояви носят ценна възможност младите хора да се срещат, да обменят опит и да изграждат уважение помежду си чрез силата на спорта.

Европейската младежка купа по стрелба с лък се организира със съдействието на Община Русе, Българската федерация по стрелба с лък и СК „Джамбо - 2006". Турнирът е част от официалния календар на Европейската федерация по стрелба с лък и е сред най-престижните състезания за млади таланти на континента.

Надпреварата продължава и утре, 6 юни, с финалите в останалите дисциплини, които ще определят последните шампиони и медалисти в тазгодишното издание на турнира. Всички класирания в надпреварата можете да видите тук.