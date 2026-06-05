Малена Замфирова хвърли патериците 3 месеца след ужасяващия инцидент на писта в Чехия. Най-добрата ни сноубордистка бе пометена от скиор, получи множество фрактури и бе откарана с хеликоптер в болница. По това време за живота на Малена има реална опасност и в продължение на 6 дни лекарите не посмяват да направят операция. За щастие, двете интервенции преминаха успешно и възстановяването върви по план.

Замфирова вече тренира във фитнес залата и се придвижва без помощни средства на кратки разстояния. На 3 юни семейството отпразнува и 17-ия рожден ден на Малена.

"Възстановяването върви по план, засега всичко е много добре - обясни нейният баща д-р Анатолий Замфиров пред "България Днес". - Увеличава натоварванията, всеки ден тренира по 3-4 часа. Отделно прави рехабилитация. Заради травмата е загубена нервната памет, която трябва да се възстанови. Може да се движи самостоятелно, но засега само на по-кратки разстояния. За по дългите използва бастун, с който се подпира. Но иначе в къщата се придвижва без него. Ще видим дали ще има болки при увеличаване на натоварванията. Засега всичко е наред. След седмица се навършват 3 месеца от операцията, на 90-ия ден се смята, че костите вече са заздравели. Ще направим рентгенова снимка и ще видим."

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