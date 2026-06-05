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Фенове на "Етър" скочиха срещу меморандума с "Левски": Това е гавра и предателство

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Феновете на "Етър" скочиха на ръководството. Снимка: Архив

„Фен клуб Етър" скочи срещу ръководството на  клуба след подписаното споразумение за сътрудничество с Левски. Запалянковците на болярите не са доволни, че ръководството на "Етър" нарича Велико Търново „син бастион" и сравняват тези думи с едно от най-големите предателства в историята на България.

„Като фенове на Етър напълно и категорично се разграничаваме от официалната позиция на ръководството на клуба, че Велико Търново било „син бастион"??? На чист болярски: Уот дъ ф*к??? Това можем да го сравним само с предателството на оня, чието име с право историята е забравила и който е отворил портата на Царевец на турците, след което 500 години няма България! Може да се сравни и с действията на Фейзи Илханлъ, след чието управление се оказахме в небитието.

Чакаме незабавно извинение от страна на ръководството за тази гавра с името на един от най-великите и уважавани български клубове!", пишат запалянковците на своята страница във Facebook.

След публикацията Етър премахна словосъчетанието „син бастион".

Феновете на "Етър" скочиха на ръководството. Снимка: Архив

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