В Молдова футболът не е на почит, но “Бангаранга” е

В Молдова футболът като цяло не е на почит. И логично - бившата съветска република няма никакви успехи в този спорт. За първи път Молдова участва като самостоятелна държава в световни квалификации през 1998 г. И до днес има едва 5 победи, при 14 равенства и 57 загуби. С оглед на тази статистика е очевадно, че страната никога не се е класирала на голям спортен форум.

Интересът към футбола в Молдова се затвърди и при гостуването на националния отбор на България снощи в Кишинев. Почти никой местен не знаеше, че представителният им тим има мач. Или пък казваше, че не гледа футбол и не се интересува. И от българските журналисти научи, че тяхната страна играе с родната селекция.

Но пък явно в бившата съветска република все пак знаят нещо за България. И то с най-популярното име в момента у нас - на певицата Дара и песента и "Бангаранга", с която страната ни триумфира на Евровизия в средата на миналия месец.

Докато част от българските журналисти се редят на опашка, за да се подсилят с храна и вода, групата получава въпрос откъде е. При мигновения отговор България, последва "А, "Бангаранга".

При придвижването ни от летището към Кишинев в местно такси, малко след качването ни, по радиото на колата веднага тръгна песента на Дара. "Бангаранга" ехти от кафенета и ресторанти.

Иначе в Молдова се притесняват шампионът на страната да не се падне с нашия - "Левски" в Шампионската лига. "Петрокуб" е сред възможните съперници на "сините" в първия кръг на турнира.

"През годините сме побеждавали български тимове в Европа. Но сега "Левски" е много по-силен от нашия шампион", каза Александру Русу, който коментира по молдовската национална телевизия срещата на България с неговата родина.

Самият той отлично си спомня за отпаданията на "Литекс", ЦСКА и "Лудогорец" от молдовски тимове през последните години. Ловчанлии са елиминирани от "Зимбру" през 2003 г. в пресевките за купата на УЕФА. ЦСКА пък бе отстранен от Лига Европа през 2014 г. от "Зимбру". А година по-късно и "Лудогорец" усети чувството да бъде елиминиран от молдовски тим. Разградчани бяха шокирани от "Милсами" във втория предварителен кръг на Шампионската лига.

"Сега обаче нивото на футбола с страната ни е различно. Нямаме играчи. Ние, българите, имате във Висшата лига - Груев, сега и Лукас Петков и неговият отбор спечелиха промоция в Бундеслигата", добавя още Русу.

По негови думи най-популярни в страната му са бойните спортове. И няма как да е иначе. На последната лятна олимпиада бившата съветска република спечели 4 медала. Два от тях в джудото, един в борбата и един в кану-каяк.

Иначе в Кишинев има много неща, свързани с България. И нямам как да е другояче. Кишинев е люлка на българското опълчение и освободителната Руско-турска война. В парк, в столицата на молдовската столица, има паметник на българските опълченци. Той се намира в Мемориален комплекс "Шипка", разположен на близо 3 км от центъра на града. Точно на това място през пролетта на 1877 г. се провежда парадът на руските войски и българските опълченци преди да поемат към Балканите за Руско-турската война. В парка има 16-метров обелиск и параклис.

Булевард пък носи името на Христо Ботев. А в неговия край се намира и паметник на българския поет и революционер.