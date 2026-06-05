Станислав Генчев следи на видео чужденци за "Ботев" (Пд)

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Доста натоварена е програмата на новия старши треньор на пловдивския "Ботев" Станислав Генчев, който ежедневно следи на видео предложени на отбора футболисти от чужбина. Ще се заложи предимно на играчи, които притежават европейски паспорти. Сигурните нови българи до момента са десният защитник на "Добруджа" Богдан Костов и офанзивният халф на "Черно море" Асен Чандъров.

Предложение за първи професионален договор с "Ботев" ще получи роденият през 2008 година полузащитник Радослав Караманов, израснал в школата на клуба.

Част от първия отбор ще бъде и 20 -годишният офанзивен халф Велиян Видолов, също кадър на ДЮШ на "Ботев".

Титулярният ляв бек Константинос Балоянис окончателно е отказал да подпише нов договор с клуба и напуска.

"Жълто-черните" стартират подготовка на 11 юни на базата си в Коматево. 24 часа преди това играчите ще минат медицински прегледи и функционални тестове.

От няколко дни звездата на "Ботев" Тодор Неделев е в активен начален режим на възстановяване, след операцията на кръстна връзка на коляното, която претърпя на 11 май. С бившия национал усилено работят физиотерапевтите на клуба.

Прогнозите са Неделев да захвърли патериците в близките десетина дни и да се възстановява до края на календарната 2026 година.