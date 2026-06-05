Обвиниха Холанд и норвежките национали в нацизъм заради викингска фотосесия

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Ерлинг Халанд и неговите съотборници от Норвегия са под обстрел заради фотосесия за Световното първенство, в която влизат в ролята на викинги. Критиците я наричат ​​„шовинистична" и я свързват с неонацисти

Нападателят на "Манчестър Сити" групата, която се отправя към САЩ, бяха стилизирани като викинги на плаж в Осло.

Фотосесията раздели мнението в Норвегия, като критиците спорят срещу естетиката поради мащабните нападения, колонизации, грабежи и изнасилвания на викингите през цялата им доминираща епоха, пише "Дейл мейбл".

Изображенията са били „шовинистични и изключващи", според журналиста Маркус Слетхолм от вестник Morgenbladet.

Джейн Хауг Скьолдли, изследовател и норвежки академик, наскоро заяви, че екипите на Норвегия за Световното първенство могат да се разглеждат като „хипермъжествени и дясноекстремистки", в разговор с Klassekampen.

Ерлинг Халанд позира с екипировка на Viking за фотосесията преди Норвегия да се отправи към Световното първенство

Дебатът предизвика такъв шум, че мениджърът на Норвегия Стале Солбакен дори беше попитан за него на пресконференция.

Той нетърпеливо отхвърли въпроса, казвайки: „Има много по-големи и по-трудни теми от тази. Не мога да си позволя да губя време за това."

Снимките на отбора, държащ щитове, лъкове и стрели и брадви с дълги лодки на заден план, бяха плод на въображението на Норвежката футболна асоциация.

Норвежката футболна асоциация поръча на шотландския фотограф Дейвид Яроу фотосесията по препоръка на Холанд, след като нападателят работи с него по друг проект.

Фотографът каза пред Athletic, че е очаквал някои от критиките, отправени към финалните снимки, казвайки: „Обичам да снимам хората извън начина, по който обикновено се снимат."

„Знаех, че може да получи някои критики, но исках да играя с това усещане за пътешествие, което датира от викингите, сякаш те отплават за Америка.

„Тогава просто беше въпрос на това да го направим както трябва. Ако го направиш половинчато или в студио, може да се получи неуспешно, но наистина се постарахме.

„Вкарахме лодките, облякохме всички в подходящо викингско облекло"

Холанд беше с пусната коса, а Антонио Нуса, който е боядисан с пероксидно русо, носеше каска, за да я прикрие в името на реализма.

Дървеният кей на снимките беше специално построен за фотосесията и свален след това.

Целият процес беше заснет и публикуван от управителния орган на страницата им в Instagram, с като цяло положителна реакция от феновете в коментарите.

Норвежката футболна федерация обяснява, че фотосесията демонстрира единство преди турнира.