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Никола Цолов стартира от първа редица в Монако

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Никола Цолов

Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание за Гран при на Монако от Формула 2.

Българският пилот на “Кампос рейсинг” спечели своята квалификационна група, въпреки че в последната си бърза обиколка закачи стената. Времето му обаче се оказа със 130 хилядни по-слабо от това на Рафаел Камара, който с огромна доза късмет спечели другата група. Така бразилецът ще бъде на първа стартова позиция в неделя, а до него ще е Цолов.

Сесията в групата на Никола започна с инцидент, след като още в подготвителните обиколки индиецът Куш Майни удари Лоренс ван Хупен (Нид) и го изхвърли от квалификацията.

При обърнатата стартова за спринта утре (30 обиколки) Никола Цолов трябва да потегли 9-и.

Никола Цолов

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