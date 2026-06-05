Александър Зверев с нова крачка към мечтаната титла №1 в “Големият шлем”

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Александър Зверев направи нова крачка към (евентуалната) си първа титла от “Големият шлем”.

Роденият в Германия руснак отстрани 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 Якуб Меншик (Чех) и се класира за финала на “Ролан Гарос”. По-малкият от братята Звереви бе само на сет от купата в откритото по тенис на Франция през 2024 г., когато допусна обрат срещу Карлос Алкарас (Исп).

Съперник на олимпийския шампион в Париж в неделя ще бъде италианец - Флавио Коболи или Матео Арналди.

При жените дебютантката Мая Хвалинска отстрани 7:6 (7:4), 6:4 Диана Шнайдер (Рус) и стигна първия си финал в “Големият шлем”. 114-ата в света стана едва втората от квалификациите, която ще играе за титла в модерната ера на тениса. През 2021 г. представящата Великобритания Ема Радукану спечели US Open.

Ако победи Мира Андреева (Рус) в събота, Хвалинска ще стане №14 в ранглистата, а при загуба ще е 21-а.

Впечатление направи, че полякинята не играе с един и същ екип. В квалификациите бе с Nike, а после се появи с Lacoste. На въпроса каква е причината, Хвалинска отговори, че просто няма спонсор, за да носи само екипи на съответната фирма.

