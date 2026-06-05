Молдова - България 0:0, Иван Турицов - капитан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националният отбор на България гостува в последната си контрола преди старта на Лигата на нациите. Селекцията на Александър Димитров излиза срещу Молдова в Кишинев.

Нашите гонят първа победа от над 11 години през юни. За последно спечелихме след края на клубния сезон през 2015 г., когато надвихме Малта 1:0.

Александър Димитров прави 8 промени спрямо 4 дни, когато паднаха 0:1 от Черна гора. С лентата днес е Иван Турицов, като един от най-опитните в състава.

Преди началото на срещата пък домакините пуснаха най-големия хит в момента в Европа - "Бангаранга" на Дара.

Ето съставите на двата отбора:

Молдова: 12. Думитру Челядник, 5. Каталин Кукош, 4, Владислав Бабогло (К), 6. Михаил Герасименцов, 16. Данила Форов, 8. Теодор Лунгу, 14. Йоан-Калин Ревенко, 18. Виктор Богачюк, 10. Стефан Бодистеану, 17. Виргилиу Постолачи, 9. Петру Попеску;

България: 23. Мартин Величков, 19. Иван Турицов (К), 2. Росен Божинов, 3. Андреа Христов, 21. Димитър Велковски, 24. Петко Панайотов, 22. Емил Ценов, 11. Георги Русев, 7. Борислав Цонев, 10. Здравко Димитров, 25. Лукас Петков.