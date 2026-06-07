Еди Папазян за 7-и път на световно ще предава за "24 часа". Румен Пайташев също тръгва - с история на мондиалите

Пратеник на "24 часа" на световното първенство в Канада, Мексико и САЩ ще е отново Едуард Папазян.

Фронтменът на спортния отдел на любимото издание ще е на подобен форум за 7-и път. Дебютът му беше преди 28 години във Франция, където за последно (той се надява - засега) участваше и българският национален отбор. Тогава за първи път бяха 32 отбора, а сега ще е дебютът на формта с 48.

Иначе Папазян е работил на терен по време на мондиалите и в Република Корея и Япония, Германия, Южна Африка, Русия и Катар.

Според него увеличаването на отборите е нож с две остриета. От една страна, едва 7-8 мача от първата фаза са между тимовеот висша класа, но пък от друга, се дава възможност на някои страни да разкрият неподозираните си досега възможности.

Основният минус на новата система обаче е отново отсъствието на българския национален отбор, който в цял свят помнят с представянето на първенството в САЩ през 1994 г.

"Не обичам да давам прогнози, защото не познавам", каза на изпроводяк Еди.

С "История на световните първенства" Пайташев е в историята на 10-и мондиал

Румен Пайташев си прави селфи с бразилската футболна легенда Роналдо по време на световното в Катар. Тогава Феномена го награди за 9-ото му световно първенство. Снимка: Едуард Папазян

Утвърденият автор на книгоиздателство "КнигаТА" - част от Медийна платформа "24 часа", Румен Пайташев спази традицията да не тръгва да отразява световно първенство без нова книга.

В случая това ще е "Мондиал - история на световните първенства", в която са описани всички перипетии около спечелването на досегашните 22 световни първенства - мачове, голове, герои, скандали и други интересни подробности.

Именно с тази "История" могат да се запознаят футболните фенове в събота от 18 часа на павилиона на издателство "КнигаТА" в Пролетния панаир пред НДК в София. Там те могат да вземат и автограф от автора, както и да чуят някои от милионите му футболни истории, събрани по време на стотиците му пътувания по света.