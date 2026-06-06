Възможно най-пълната телевизионна програма за световното по футбол - къде, кога и какво да гледате (Графика)

Пълна програма на световното по БНТ:

11.06. 20 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

11.06. 22 ч Мексико - Южна Африка БНТ 1 и БНТ 3

12.06. 0 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

12.06. 5 ч Реп. Корея - Чехия БНТ 1 и БНТ 3

12.06 9,10 ч "Начален удар" БНТ 1

12.06. 21 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

12.06. 22 ч Канада - Босна и Херцеговина БНТ 1 и БНТ 3

13.06. 0 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

13.06. 4 ч САЩ - Парагвай БНТ 1 и БНТ 3

13.06. 10,30 ч Начален удар БНТ 1

13.06. 21 ч Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

13.06. 22 ч Катар - Швейцария БНТ 1 и БНТ 3

14.06. 0 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

14.06. 1 ч Бразилия - Мароко БНТ 1 и БНТ 3

14.06. 3 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

14.06. 4 ч Хаити - Шотландия БНТ 1 и БНТ 3

14.06. 7 ч Австралия - Турция БНТ 1 и БНТ 3

14.06. 10,30 ч "Начален удар" БНТ 1

14.06. 19 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

14.06. 20 ч Германия - Кюрасао БНТ 1 и БНТ 3

14.06. 22 ч "Трето полувреме" БНТ 3

14.06. 22,20 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

14.06. 23 ч Нидерландия - Япония БНТ 1 и БНТ 3

15.06. 1 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

15.06. 2 ч Кот Д'Ивоар - Еквадор БНТ 1 и БНТ 3

15.06. 5 ч Швеция - Тунис БНТ 1 и БНТ 3

15.06. 9,10 ч "Начален удар" БНТ 1

15.06. 18 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

15.06. 19 ч Испания - Кабо Верде БНТ 1 и БНТ 3

15.06. 21 ч "Трето полувреме" БНТ 3

15.06. 21,20 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

15.06. 22 ч Белгия - Египет БНТ 1 и БНТ 3

16.06. 0 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

16.06. 1 ч Саудитска Арабия - Уругвай БНТ 1 и БНТ 3 16.06 4 Иран - Нова Зеландия БНТ 1 и БНТ 3

16.06. 9,10 ч Начален удар БНТ 1

16.06. 21 ч Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

16.06. 22 ч Франция - Сенегал БНТ 1 и БНТ 3

17.06. 0 ч Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

17.06. 1 ч Ирак - Норвегия БНТ 1 и БНТ 3

17.06. 4 ч Аржентина Ц Алжир БНТ 1 и БНТ 3

17.06. 7 ч Австрия - Йордания БНТ 3

17.06. 9,10 ч "Начален удар" БНТ 1

17.06. 19 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

17.06. 20 ч Португалия - ДР Конго БНТ 1 и БНТ 3

17.06. 22 ч Трето полувреме БНТ 3

17.06. 22,20 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

17.06. 23 ч Англия - Хърватия БНТ 1 и БНТ 3

18.06. 1 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

18.06. 2 ч Гана - Панама БНТ 1 и БНТ 3

18.06. 5 ч Узбекистан - Колумбия БНТ 1 и БНТ 3

18.06. 9,10 ч "Начален удар" БНТ 1

18.06. 18,20 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

18.06. 19 ч Чехия - Южна Африка БНТ 1 и БНТ 3

18.06. 21 ч "Трето полувреме" БНТ 3

18.06. 21,20 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

18.06. 22 ч Швейцария - Босна и Херцеговина БНТ 1 и БНТ 3

19.06. 0 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

19.06. 1 ч Канада - Катар БНТ 1 и БНТ 3

19.06. 4 ч Мексико - Реп. Корея БНТ 1 и БНТ 3

19.06. 9,10 ч "Начален удар" БНТ 1

19.06. 21 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

19.06. 22 ч САЩ - Австралия БНТ 1 и БНТ 3

20.06. 0 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

20.06. 1 ч Шотландия - Мароко БНТ 1 и БНТ 3

20.06. 3 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

20.06. 3,30 ч Бразилия - Хаити БНТ 1 и БНТ 3

20.06. 6 ч Турция - Парагвай БНТ 1 и БНТ 3

20.06. 10,30 ч "Начален удар" БНТ 1

20.06. 19 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

20.06. 20 ч Нидерландия - Швеция БНТ 1 и БНТ 3

20.06. 22 ч "Трето полувреме" БНТ 3

20.06. 22,20 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

20.06. 23 ч Германия - Кот д'Ивоар БНТ 1 и БНТ 3

21.06. 1 ч Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

21.06. 3 ч Еквадор - Кюрасао БНТ 1 и БНТ 3

21.06. 7 ч Тунис - Япония БНТ 1 и БНТ 3

21.06. 10,30 ч "Начален удар" БНТ 1

21.06. 18 ч Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

21.06. 19 ч Испания - Саудитска Арабия БНТ 1 и БНТ 3

21.06. 21 ч "Трето полувреме" БНТ 3

21.06. 21,20 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

21.06. 22 ч Белгия - Иран БНТ 1 и БНТ 3

22.06. 0 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

22.06. 1 ч Уругвай - Кабо Верде БНТ 1 и БНТ 3

22.06. 4 ч Нова Зеландия - Египет БНТ 1 и БНТ 3

22.06. 9,10 ч "Начален удар" БНТ 1

22.06. 19 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

22.06. 20 ч Аржентина - Австралия БНТ 1 и БНТ 3

22.06. 22 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

22.06. 23,20 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

23.06. 0 ч Франция - Ирак БНТ 1 и БНТ 3

23.06. 2 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

23.06. 3 ч Норвегия - Сенегал БНТ 1 и БНТ 3

23.06. 6 ч Йордания - Алжир БНТ 3

23.06. 9,10 ч "Начален удар" БНТ 1

23.06. 19 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

23.06. 20 ч Португалия - Узбекистан БНТ 1 и БНТ 3

23.06. 22 ч "Трето полувреме" БНТ 3

23.06. 22 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

23.06. 23 ч Англия - Гана БНТ 1 и БНТ 3

24.06. 1 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

24.06. 2 ч Панама - Хърватия БНТ 1 и БНТ 3

24.06. 5 ч Колумбия - ДР Конго БНТ 1 и БНТ 3

24.06. 9,10 ч "Начален удар" БНТ 1

24.06. 21 ч Трето полувреме БНТ 1

24.06. 22 ч Швейцария - Канада БНТ 1

24.06. 22 ч Босна и Херцеговина - Катар БНТ 3

25.06. 0 ч "Трето полувреме" БНТ 1

25.06. 1 ч Шотландия - Бразилия БНТ 1

25.06. 1 ч Мароко - Хаити БНТ 3

25.06. 3 "Трето полувреме" БНТ 1

25.06. 4 ч Чехия - Мексико БНТ 1

25.06. 4 ч Южна Африка - Реп. Корея БНТ 3

25.06. 9,10 ч "Начален удар" БНТ 1

25.06. 22 ч "Трето полувреме" БНТ 1

25.06. 23 ч Германия - Еквадор БНТ 1

25.06. 23 ч Кюрасао - Кот д'Ивоар БНТ 3

26.06. 1 ч "Трето полувреме" БНТ 1

26.06. 2 ч Тунис - Нидерландия БНТ 1

26.06. 2 ч Япония - Швеция БНТ 3

26.06. 5 ч Турция - САЩ БНТ 1

26.06. 5 ч Парагвай - Австралия БНТ 3

26.06. 9,10 ч "Начален удар" БНТ 1

26.06 21 ч "Трето полувреме" БНТ 1

26.06. 22 ч Норвегия - Франция БНТ 1

26.06. 22 ч Сенегал - Ирак БНТ 3

27.06. 0 ч "Трето полувреме" БНТ 1

27.06. 3 ч Уругвай - Испания БНТ 1

27.06. 3 ч Кабо Верде - Саудитска Арабия БНТ 3

27.06. 6 ч Нова Зеландия - Белгия БНТ 1

27.06. 6 ч Египет - Иран БНТ 3

27.06. 10,30 ч "Начален удар" БНТ 1

27.06. 23 ч "Трето полувреме" БНТ 1

28.06. 0 ч Панама - Англия БНТ 1

28.06. 0 ч Хърватия - Гана БНТ 3

28.06. 2 ч "Трето полувреме" БНТ 1

28.06. 2,30 ч Колумбия - Португалия БНТ 1

28.06. 2,30 ч ДР Конго - Узбекистан БНТ 3

28.06. 5 ч Йордания - Аржентина БНТ 1

28.06. 5 ч Алжир - Австрия БНТ 3

28.06. 10,30 ч "Начален удар" БНТ 1

28.06. 21 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

28.06 22 ч 1/16-финал БНТ 1 и БНТ 3

29.06. 0 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

29.06. 9,10 ч "Начален удар" БНТ 1

29.06. 19 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

29.06. 20 ч 1/16-финал БНТ 1 и БНТ 3

29.06 22:00 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

29.06. 22,50 ч Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

29.06. 23,30 ч 1/16-финал БНТ 1 и БНТ 3

30.06 1,30 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

30.06. 4 ч 1/16-финал БНТ 1 и БНТ 3

30.06. 9,10 ч "Начален удар" БНТ 1

30.06. 19 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

30.06. 20 ч 1/16-финал БНТ 1 и БНТ 3

30.06. 22 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

30.06. 23 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

30.06. 0 ч 1/16-финал БНТ 1 и БНТ 3

1.07. 2 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

1.07. 4 ч 1/16-финал БНТ 1 и БНТ 3

1.07. 9,10 ч "Начален удар" БНТ 1

1.07. 18,20 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

1.07. 19 ч 1/16-финал БНТ 1 и БНТ 3

1.07. 21 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

1.07. 22,20 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

1.07. 23 ч 1/16-финал БНТ 1 и БНТ 3

2.07. 1 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

2.07. 3 ч 1/16-финал БНТ 1 и БНТ 3

2.07. 9,10 ч "Начален удар" БНТ 1

2.07. 21 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

2.07. 22 ч 1/16-финал БНТ 1 и БНТ 3

3.07. 0 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

3.07. 1,20 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

3.07. 2 ч 1/16-финал БНТ 1 и БНТ 3

3.07. 4 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

3.07. 6 ч 1/16-финал БНТ 1 и БНТ 3

3.07. 9,10 ч "Начален удар" БНТ 1

3.07. 20,20 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

3.07. 21 ч 1/16-финал БНТ 1 и БНТ 3

3.07. 23 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

3.07. 0 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

3.07. 1 ч 1/16-финал БНТ 1 и БНТ 3

4.07. 3 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

4.07. 4,30 ч 1/16-финал БНТ 1 и БНТ 3

4.07. 10,30 ч "Начален удар" БНТ 1

4.07. 19 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

4.07. 20 ч 1/8-финал БНТ 1 и БНТ 3

4.07. 22 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

4.07. 23 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

4.07. 0 ч 1/8-финал БНТ 1 и БНТ 3

5.07. 2 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

5.07. 10,30 ч "Начален удар" БНТ 1

5.07. 22 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

5.07. 23 ч 1/8-финал БНТ 1 и БНТ 3

6.07. 1 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

6.07. 2,20 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

6.07. 3 ч 1/8-финал БНТ 1 и БНТ 3

6.07. 5 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

6.07. 9,10 ч Начален удар БНТ 1

6.07. 21 ч Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

6.07. 22 ч 1/8-финал БНТ 1 и БНТ 3

7.07. 0 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

7.07. 2,20 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

7.07. 3 ч 1/8-финал БНТ 1 и БНТ 3

7.07. 5 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

7.07. 9,10 ч "Начален удар" БНТ 1

7.07. 18,20 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

7.07. 19 ч 1/8-финал БНТ 1 и БНТ 3

7.07. 21 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

7.07. 22,20 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

7.07. 23 ч 1/8-финал БНТ 1 и БНТ 3

8.07. 1 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

9.07. 9,10 ч "Начален удар" БНТ 1

9.07. 22 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

9.07. 23 ч Четвъртфинал БНТ 1 и БНТ 3

10.07. 1 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

10.07. 9,10 ч "Начален удар" БНТ 1

10.07. 21 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

10.07. 22 ч Четвъртфинал БНТ 1 и БНТ 3

11.07. 0 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

11.07. 10,30 ч "Начален удар" БНТ 1

11.07. 23 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

12.07. 0 ч Четвъртфинал БНТ 1 и БНТ 3

12.07. 2 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

12.07. 3,20 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

12.07. 4 ч Четвъртфинал БНТ 1 и БНТ 3

12.07. 6 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

12.07. 10,30 ч "Начален удар" БНТ 1

14.07. 9,10 ч "Начален удар" БНТ 1

14.07. 21,00 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

14.07. 22 ч Полуфинал БНТ 1 и БНТ 3

15.07. "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

15.07. ч 9,10 Начален удар БНТ 1

15.07. ч 21 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

15.07. ч 22 Полуфинал БНТ 1 и БНТ 3

16.07. 0 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

18.07. 10,30 ч Начален удар БНТ 1

18.07. 23 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

19.07. 0 ч Мач за 3-4 място БНТ 1 и БНТ 3

19.07. 2 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

19.07. 10,30 ч "Начален удар" БНТ 1

19.07. 20,40 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3

19.07. 22 ч Финал БНТ 1 и БНТ 3

20.07. 0:00 ч "Трето полувреме" БНТ 1 и БНТ 3