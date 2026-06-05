Шампионът "Левски" представи анголец

„Левски" подписа договор с фланговия футболист Давид Кусо. Контрактът с анголския играч е до лятото на 2029 година, обявиха от "Герена".

Давид Кусо е роден на 22 януари 2004 година в Луанда (Ангола). Той е юноша на португалския „Шавеш". През лятото на 2023 година е привлечен във втория отбор на клуба, а година по-късно е част и от представителния тим. С екипа на „Шавеш" записва 42 мача и 5 гола. През зимата на 2025 година е преотстъпен на друг отбор от страната - „Санжоанензе", с чийто екип изиграва 12 мача и вкарва 1 гол. През лятото на 2025 година се завръща в „Шавеш".

Кусо, който може да играе по фланговете и в дефанзивен и в офанзивен план, е вторият нов при шампионите след бразилското крило Рейналдо.