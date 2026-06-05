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https://www.24chasa.bg/sport/article/22989199 www.24chasa.bg

Националките биха 3:1 Гибралтар в София

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Снимка: БФС

Женският национален отбор на България постигна убедителна победа с 3:1 над Гибралтар в двубой от европейските квалификации за Мондиал 2027. Срещата се проведе на стадион „Александър Шаламанов" в София, а възпитаничките на селекционера Калоян Петков доминираха в мача.

Българките започнаха по отличен начин и откриха резултата още във втората минута. Александра Янева се възползва от добра атака на „лъвиците" и изпрати топката в мрежата за 1:0. В 43-ата минута националката на Гибралтар Феро си отбеляза автогол и удвои аванса на България.

И след почивката „лъвиците" контролираха играта и не позволиха на съперника да застраши сериозно българската врата, а в 70-ата минута Лора Петрова отбеляза третото попадение.

Минута преди края на редовното време Гибралтар успя да се разпише с точно попадение и оформи крайния резултат 3:1.

Така България е с 6 точки от пет мача и на 3-ото място в групата, която също така е валидна и за турнира Лига на нациите. За „лъвиците" остава един мач – на 9-и юни те гостуват на Хърватия на стадион „Алдо Дросина" в Пула.

Снимка: БФС

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