"Балкан" измъкна титлата с победа в последните секунди срещу "Локомотив"

"Балкан" победи "Локомотив" (Пловдив) 81:80 (20:18, 18:21, 22:19, 21:22) като домакин в "Арена Ботевград" в петия решителен двубой от финалната серия и с 3-2 успеха спечели титлата в Националната баскетболна лига за мъже.

Така воденият от старши треньора Йован Попович тим на Балкан, който водеше 2:0 в плейофа, ликува с общо осма титла на България и трета в последните пет години след тези през 2022-а и 2023-а.

Всичко се реши с драма в края. Константин Тошков вкара два пъти от наказателната линия за 73:71 в полза на "Балкан", а по същия начин Девърл Рамзи изравни. Димитър Димитров пак изведе ботевградчани напред с 2 точки, но с кош и фаул Грант Сингълтън изведе "Локомотив" напред за 76:75. Илиян Пишиков отбеляза за 79:78 за домакините при оставащи 24 секунди, Рамзи реализира кош за пловдивчани, правейки резултата 80:79 в тяхна полза 12 секунди преди изтичането на 40-те минути, а Травис Макконико отбеляза за 81:80 за "Балкан" при оставащи 3,4 секунди. Сингълтън не сполучи при последната атака и домакините триумфираха.