Треньорът на България: Много обичам работата си и много съм разочарован, когато не побеждаваме

Много обичам работата си. И много съм разочарован, когато не побеждаваме. Срещу класни съперници и равен, е задоволителен резултат. Но когато играем с противници от нашата черга, съм разочарован, че не сме спечелили. Благодарих на момчета и им казах, че заслужавахме победата.

Това каза селекционерът на България Александър Димитров след равенството 2:2 с Молдова в Кишинев.

"Допуснахме много индивидуални грешки. В края на първото полувреме и през второто, след като поведохме отново, си помислихме, че ще спечелим мача. След 30 мин пробвахме да спестим усилия. Играчите показаха добро отношение, мотивацията им беше окей. Последен мач юни месец. Благодаря им за поведението и за старанието", каза треньорът ни.

Според селекционерът ни причина за негативния резултат са многото индивидуални грешки. По думи на Димитров играчите му са здрави, въпреки че отнесоха доста ритници от молдовците.

"Знаехме, че противникът играе по-остро и влиза опасно. Но играчите са добре", добави Димитров.