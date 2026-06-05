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Големият талант на Германия се контузи в САЩ, май отпада за световното

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Ленарт Карл Снимка: Ройтерс

18-годишният атакуващ халф на "Байерн" Ленарт Карл е под въпрос за световното, след като получи контузия по време на тренировка в САЩ. Новината съобщи селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман.

„Лени се контузи днес и ситуацията не изглежда добре. Предстоят прегледи в болница. Първо ни трябва точна диагноза и тогава ще решите дали ще остане в състава, или ще повикаме друг играч", коментира Нагелсман, като призова медиите да оставят тийнейджъра на мира.

Карл е смятан за най-големия талант на немския футбол в момента, а принос за развитието му има българският треньор Петър Гайдаров, който работи с него в школата на "Байерн".

Ленарт Карл Снимка: Ройтерс

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