Големият талант на Германия се контузи в САЩ, май отпада за световното

18-годишният атакуващ халф на "Байерн" Ленарт Карл е под въпрос за световното, след като получи контузия по време на тренировка в САЩ. Новината съобщи селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман.

„Лени се контузи днес и ситуацията не изглежда добре. Предстоят прегледи в болница. Първо ни трябва точна диагноза и тогава ще решите дали ще остане в състава, или ще повикаме друг играч", коментира Нагелсман, като призова медиите да оставят тийнейджъра на мира.

Карл е смятан за най-големия талант на немския футбол в момента, а принос за развитието му има българският треньор Петър Гайдаров, който работи с него в школата на "Байерн".