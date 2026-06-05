Националът Георги Русев: Явно бъркаме някъде, щом не можем да бием

Крилото на България Георги Русев се разписа при равенството 2:2 срещу Молдова в контролата, играна в Кишинев.

,,Когато създаваш повече положения, но в два поредни мача не можеш да победиш (преди 4 дни в Пловдив националите паднаха 0:1 от Черна гора в друг спаринг), явно бъркаме някъде. Не знам къде. Треньорският щаб ще ни обясни.

Не трябва да се срамуваме от нашето представяне. Изморени сме в края на сезона и е видно, но въпреки това всеки един дава 100% от себе си. Не трябва да допускаме такива индивидуални грешки, но се случват понякога. Получиха се някои добри комбинации, надявам се за бъдеще да са много повече", заяви Русев.