България отнесе 3:0 Доминиканската република за първа победа в Лигата на нациите

След като се опъна на олимпийския и световен шампион Италия, националният ни тим по волейбол за дами се представи страхотно и разгроми Доминиканска република с 3:0 (25:19, 25:19, 25:13) във втората си среща от първата седмица в Лигата на нациите.

Отборът, воден от Марчело Абонданца, игра изключително в залата в Бразилия. Срещу италианките нямахме особен шанс, но срещу съперника от Карибския басейн демонстрирахме всичко най-добро. Микаела Стоянова отчайваше Доминиканска република и стана най-резултатна с 21 точки (4 блока). Така израсналата в школата на "Левски" състезателка на поста диагонал (през новия сезон ще играе за италианския "Мачерата") направи най-силния си мач за България 18 дни, преди да навърши 21 г.

Александра Миланова завърши с 10, а Мирослава Паскова добави 9 точки.

България, която е най-младият отбор в Лигата на нациите през този сезон (средна възраст 20 г.), показа най-доброто от волейбола - блокада, атаки и защита.

В последните две срещи в Бразилия ще играем срещу домакините в съботао и срещу Турция в неделя.