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Пловдив иска домакинството на Световното първенство по гребане за младежи и девойки през 2027 г.

Ваня Драганова

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Гребната база в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

Очаква се събитието да привлече над 1500 спортисти и хиляди туристи

Пловдив ще кандидатства за домакинството на Световното първенство по гребане за младежи и девойки под 19 и
под 23 години, което ще се проведе в периода 27 юли – 1 август 2027 г. Предложението за това е на зам.-кмета по спорт и младежки дейности Николай Бухалов и ще се обсъжда на предстоящата на 11 юни сесия на местния парламент.

Съветниците трябва да решат дали в бюджета на общината за следващата година да бъдат заделени 88 384 евро - такси за домакинството, за презентации и за местни търговски права на събитието. 

Според Бухалов, ако събитието се проведе в Пловдив, това ще е не само престижно, но ще донесе и икономически ползи - очаква се събитието да привлече над 1500 спортисти и хиляди туристи, което ще генерира значителни приходи за местния бизнес.

Гребната база в Пловдив.

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