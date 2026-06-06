Пловдив иска домакинството на Световното първенство по гребане за младежи и девойки през 2027 г.

Очаква се събитието да привлече над 1500 спортисти и хиляди туристи

Пловдив ще кандидатства за домакинството на Световното първенство по гребане за младежи и девойки под 19 и

под 23 години, което ще се проведе в периода 27 юли – 1 август 2027 г. Предложението за това е на зам.-кмета по спорт и младежки дейности Николай Бухалов и ще се обсъжда на предстоящата на 11 юни сесия на местния парламент.

Съветниците трябва да решат дали в бюджета на общината за следващата година да бъдат заделени 88 384 евро - такси за домакинството, за презентации и за местни търговски права на събитието.

Според Бухалов, ако събитието се проведе в Пловдив, това ще е не само престижно, но ще донесе и икономически ползи - очаква се събитието да привлече над 1500 спортисти и хиляди туристи, което ще генерира значителни приходи за местния бизнес.