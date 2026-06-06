ФИФА анулира билети за световното, били взети евтино

Скандалите с билетите на световното продължават с пълна сила.

Сега се оказа, че ФИФА е анулирала покупката на пропуски за някои мачове с предлог, че те били купени на грешна цена, която била в пъти по-малка от реалната. Ставало въпрос за грешка на маркетинговия отдел.

В крайна сметка обаче купувачите не носят никаква вина и смятат да заведат дела срещу световната централа заради анулирането. Те просто намерили добра сделка и веднага се възползвали от нея.

ФИФА е заплашена и от други дела. Оказа се, че световната централа не спазвала и срока си, в който трябва да върне парите на тези, които са ползвали сайта за препродажба. В условията пише, че в рамките на 60 дни трябва да получиш средствата. Някои от тези, които са ползвали сайта, вече чакат над 90 дни и нямат никакъв превод.

От ФИФА наистина рискуват доста, след като в САЩ има достатъчно адвокати, които са готови на всичко, само и само да водят дела. А съдиите са доста зле настроени към монополисти в световен мащаб като ФИФА.

В същото време продължава да има куп непродадени билети за мачовете от груповата фаза на световното, като вече е почти сигурно, че стадионите няма да са пълни.

Всичко е заради увеличението на отборите до 48, като това означава много двубои между отбори, които нямат никакво значение във футбола. И едва ли огромно количество фенове от държави като Иран и Хаити ще тръгнат към САЩ.

