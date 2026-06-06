Япония смени базата си за световното

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Националите на Япония бяха принудени да сменят базата си за световното, след като се оказа, че тази на мексиканския УНАМ “Пумас” е в окаяно състояние. Тревата на терена не била косена, а той бил покрит с огромни петна пръст, явно след болест на покритието.

Японците дори започнали да търсят място в САЩ, където да се готвят.

В крайна сметка от ФК “Монтерей” предоставили собствените си терени на азиатците и те останали в града.

Японците са един от най-симпатичните отбори на всяко световно, като нито веднъж не са предявявали някакви претенции. Явно сега обаче наистина нещата са били прекалено зле.

В УНАМ навремето поприключи кариерата си героят от “Парк де Пренс” Емил Костадинов.

