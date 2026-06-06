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https://www.24chasa.bg/sport/article/22991266 www.24chasa.bg

Германия повика заместник на контузения Карл

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Ленарт Карл Снимка: Ройтерс

Футболистът на „РБ Лайпциг" Асан Уедраого бе извикан по спешност в националния отбор на Германия за световното първенство. 20-годишното крило ще замени играча на „Байерн" Ленарт Карл, който отпадна от състава заради мускулно разкъсване на бедрото, получено по време на тренировка в Чикаго.

Селекционерът Юлиан Нагелсман съжали за контузията на Карл, но подчерта, че Уедраого притежава сходни качества, голям талант и ще донесе нужната увереност в играта.

Германия започва участието си на мондиала на 14 юни срещу Кюрасао в група с Кот д'Ивоар и Еквадор, а по-късно днес ще изиграе последната си контрола срещу САЩ.

Ленарт Карл Снимка: Ройтерс

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