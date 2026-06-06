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Григор Димитров: Хората не ме приемат, уплаших се от пътя, който съм минал

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Григор Димитров

"Искам да се прибирам по-често в България! Усещам, че хората не ме приемат като един от тях. Искам като се прибера да имам същото отношение. Това ми е цел. Винаги съм го искал, но времето не ми го е позволявало."

Тази разтърсваща изповед направи легендарният тенисист Григор Димитров в малка част от интервюто му, която беше излъчена в предаването "Тази събота и неделя" по Би Ти Ви.

Първата ракета на България усеща разочарование от това, че не е прекарвал достатъчно време в родината си и че хората го свързват предимно с тениса.

"Не искам да бъда запомнен само с тениса. Това от малък си го казвам. Има друго в този живот и аз лично с нетърпение го чакам", сподели Димитров и допълни:

Повече по темата четете в "България днес".

Григор Димитров

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