Папата фен на "Реал", на световното ще подкрепя САЩ

Папа Лъв XIV пристигна в Мадрид, където разкри футболните си пристрастия.
Той беше попитан кой отбор подкрепя в Испания - „Реал" или „Барселона". Лъв XIV избра мадридския клуб.
„Лесно е. Папата е за всички отбори, но Превост е за „Реал", каза той, визирайки фамилията си преди да бъде избран за папа.
Също така Лъв XIV потвърди, че на предстоящото световно първенство ще подкрепя националния отбор на САЩ.
Робърт Франсис Превост е роден през 1955 г. в Чикаго.
Той е първият папа в историята от Съединените американски щати и от Северна Америка.