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Папата фен на "Реал", на световното ще подкрепя САЩ

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Папа Лъв XIV Снимка: Ройтерс

Папа Лъв XIV пристигна в Мадрид, където разкри футболните си пристрастия.

Той беше попитан кой отбор подкрепя в Испания - „Реал" или „Барселона". Лъв XIV избра мадридския клуб.

„Лесно е. Папата е за всички отбори, но Превост е за „Реал", каза той, визирайки фамилията си преди да бъде избран за папа.

Също така Лъв XIV потвърди, че на предстоящото световно първенство ще подкрепя националния отбор на САЩ.

Робърт Франсис Превост е роден през 1955 г. в Чикаго.

Той е първият папа в историята от Съединените американски щати и от Северна Америка.

Папа Лъв XIV Снимка: Ройтерс
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