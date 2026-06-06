Травма спря олимпийския ни шампион Магомед Рамазанов за финала в Улан Батор, и Дудова със сребро

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Биляна Дудова и Магомед Рамазанов взеха сребърни медали на рейтинговия турнир по борба в Улан Батор (Монголия).

Дудова постигна три победи в категория до 62 килограма - над корейката Субин Джу с 11:0 и над индийките Никита Никита - световна вицешампионка до 20 години с 4:2 и третата в света за 2024 година Манси Манси на полуфиналите с 6:4.

На финала в катероията световната и 4-кратна еврошампионка отстъпи с 0:10 пред втората в света от миналата година Ок Джу Ким (КНДР).

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов също постигна три победи в категория до 86 килограма на свободния стил. Във финала обаче той не излезе срещу иранеца Мохамад Нохади - трикратен световен вицешампион от по-долната категория, заради травма и завърши със сребро.

Преди това Рамазанов стартира с успех срещу Болат Сакаев (Казахстан) с 8:2 и срещу руснака Абдулмуслим Абдулмуслимов с 5:0. На полуфинала българският национал се наложи над монголеца Батбилгун Наадамбат с 10:0.

В последния ден на турнира предстои участието на Шамил Мамедов (65). Негов съперник ще бъде индиецът Монит.

До момента титли спечелиха Стоян Кубатов (77) и Дейвид Димитров (82) в класическия стил, а Айк Мнацаканян (77) взе сребро.