Емблематичен наш волейболист приключи емоционално кариерата си на 43 г.

Един от емблематичните български волейболисти - Боян Йорданов, сложи край на състезателната си кариера. През последния сезон 43-годишният диагоал носи екипа на "Арис" (Солун).

Диагоналът е 4-кратен шампион на България с "Левски", както и първенец на Гърция с "Олимпиакос". В кариерата си още е играл в Италия, Словения, Румъния и Кипър.

Йорданов беше част от състава на България, който спечели бронзови медали от световното през 2006-а и на световната купа година по-късно (и двата турнира бяха в Япония).

"Направих го по моят начин. С цялото си сърце и цялата си душа, от любов към играта! Леле, кога минаха 30 години?! A бях само на 13, когато започна всичко.

Искам да благодаря на всички мои треньори, съотборници и съперници! Вие ми помогнахте да стана състезателя, който съм в в момента! Благодаря на всички хора, които са вярвали в мен! Обичам ви! Благодаря и на всички онези, които не вярваха в мен! Странно или не, но с Вас мотивацията ми растеше с всеки изминал ден!

Благодаря и на всички журналисти, които са отразявали моите изяви през годините! На всички фенове: Благодаря Ви за всеки автограф, който сте поискали от мен! Благодаря за всяка снимка, която имам с вас! Благодаря, че скандирахте името ми! Вие ме правихте по-добър и ме карахте да давам на всяка тренировка и на всеки мач все повече и повече от себе си, защото не исках да Ви разочаровам! Вие сте моята сбъдната мечта!

Специално искам да благодаря и на първият ми треньор, който случайно ме намери в училище и ми показа, какво е волейбол - г-н Божидар Горанов! Всичко стана така, както ти ми каза, Тренер, даже беше и по-хубаво! И още по-специално искам да благодаря на моята майка, която повярва в моята мечта. Минахме през много трудности, Мамо, но успяхме! Обичам те!

Това беше всичко от мен като състезател! За мен беше уникална привилегия, чест и отговорност да бъда професионален волейболист! Г-н Волейбол, благодаря ти за Приключението! Ще ми липсваш, но все пак заедно имаме незабравими спомени, нали така?! Обичам те!", гласи емоционалният пост на Боян Йорданов в инстаграм.