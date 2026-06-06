Милица Мирчева 17-а на 52 км на европейското първенство по планинско бягане в Словения

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Милица Мирчева зае 17-о място на 52 километра на европейското първенство по планинско бягане в Камник (Словения). Вторият ден на шампионата излъчи шампионите на трейл дисциплината на дългата дистанция, в която участваха седем българи.

Мирчева завърши за 5:04:41 часа. На 38-а позиция е Мария Николова с 5:28:55, а 63-а се нареди Надежда Ангелова с 6:06:32 часа. Отборно женският тим на страната е на девето място.

При мъжете на 52 км Георги Жеков е 52-и с 4:36:19 часа, на 54-а позиция финишира Тенчо Жеков с 4:37:49, Йордан Тодоров е 69-и с 4:53:48, а Мирослав Спасив - 72-и с 4:59:04. Отборно България е на 16-о място.

Европейското първенство завършва в неделя.