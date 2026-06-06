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Президентът Йотова стиска палци на Франция на световното, получи екип от Стилиян

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Президентът Йотова получи специален екип от Стилиян Петров. Снимка: Startphoto.bg

Президентът на Република България Илияна Йотова демонстрира завидни футболни познания преди мача на надеждата в Бургас, организиран от Стилиян Петров. Тя разкри, че нейният фаворит на предстоящото Световно първенство е Франция, като засипа с похвали селекционера на "петлите" Дидие Дешан.

"Има нещо много символно във факта, че този мач е точно днес, няколко дни преди световното по футбол. Големият спектакъл на голямата игра, която лично аз обожавам. Имам си, разбира се, своя фаворит. Тази игра може да бъде не само спектакъл за своите фенове и зрители, а и в помощ на хората.

Моят фаворит е Франция. Обичам много Дидие Дешан. За мен това е един от най-интелигентните треньори в света. Съжалявам, че не включи някои от моите любими играчи като Оливие Жиру. Но се радвам, че Мбапе ще бъде там. Много искам още първия мач срещу Сенегал да бъде много силен, защото Африка напоследък показва доста сериозни възможности. Ще стискам палци", каза тя.

Стилиян Петров направи специален подарък на президента на Република България Илияна Йотова преди началото на "Мача на Надеждата" в Бургас. Той ? подари фланелка с №19 на гърба, подписана лично от него.

"Идвам да подкрепя лично тази кауза. За първи път виждам Стилиян Петров на живо. Гледала съм го само във футболни мачове. Следя кариерата му през цялото време. Тази инициатива е не само благотворителна. Тя показва нещо друго, което е изключително важно. Казва на всички онези в България, които непрекъснато се вайкат колко сме разделени и колко се мразим помежду си. Нека да дойдат и да видят този пълен стадион. Как можем да се обединим около кауза, как може да бъдем солидарни. Не само към хората, които имат нужда от това, а към всички", заяви президентът Илияна Йотова.

Президентът Йотова получи специален екип от Стилиян Петров.

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