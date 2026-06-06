ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Маратон от 22 сватби в Пловдив

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22992585 www.24chasa.bg

Мира отнесе Мая и е новата шампионка на "Ролан Гарос"

1508
Мира Андреева вече си има титла от "Големият шлем". Снимки: Ройтерс

19-годишна рускиня сложи край на приказката на неизвестна допреди 2 седмици полякиня и е новата шампионка на "Ролан Гарос".

На финала в Париж Мира Андреева отнесе 6:3, 6:2 Мая Хвалинска и спечели още първия си мач за титла в турнир от "Големият шлем". На 19 години и 39 дни тенисистката от Красноярск е най-младата шампионка в откритото на Франция след Моника Селеш, която вдигна купата "Сюзан Ленглен" на 18 г. през 1992-а.

Хвалинска започна участието си в Париж от квалификациите като №114 в света и в новата световна ранглиста ще бъде 21-а. Преди "Ролан Гарос" тя имаше спечелени 864 000 долара от награден фонд, а от участието си на "Ролан Гарос" взема 1,624 млн. 

Брад Пит и приятелката му бяха сред звездите, които гледаха финала на корт "Филип Шатрие".
Брад Пит и приятелката му бяха сред звездите, които гледаха финала на корт "Филип Шатрие".

Мира Андреева вече си има титла от "Големият шлем". Снимки: Ройтерс
Брад Пит и приятелката му бяха сред звездите, които гледаха финала на корт "Филип Шатрие".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?