ЦСКА обяви четири контроли преди началото на сезона

ЦСКА ще стартира подготовка за новия сезон на 10 юни (сряда), в 18 ч на клубната база в Панчарево.

На 16 юни (вторник) тимът ще замине на двуседмичен лагер в Австрия, където ще изиграе три контролни двубоя. На австрийска земя към състава ще се присъединят и всички национални състезатели на „армейците", които ще получат няколко допълнителни дни за почивка.

Първата проверка ще се състои на 20 юни срещу украинския гранд "Динамо" (Киев), а 4 дни по-късно съперник ще е бронзовият медалист от украинското първенство "Полесие" (Житомир). На 27 юни е планирана проверка срещу вицешампиона на Азербаджайн – ФК "Карабах", но съперникът може да бъде сменен, тъй като е потенциален опонент на ЦСКА във втория квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа.

ЦСКА ще се завърне на българска земя на 30 юни, а на 3 юли в София ще изиграе последната си контрола срещу "Марек" (Дупница).