Националките стартираха добре срещу Бразилия, но отстъпиха с 0:3

Женският национален отбор на България по волейбол допусна втора загуба в Лигата на нациите. Тимът ни изигра силни първи два гейма, но в крайна сметка отстъпи на домакина на турнира от първата седмица на VNL - Бразилия, с 0:3 (23:25, 17:25, 13:25).

Селекционерът Марчело Абонданца направи една промяна в стартовия състав в сравнение с победата над Доминиканската република ден по-рано. Калина Венева започна като титуляр на мястото на Мирослава Паскова.

Срещата започна равностойно, като България поведе с четири точки при 9:5. Съперникът обаче направи впечатляваща серия и след директна точка от сервис на Тайнара изравни за 12:12. Бразилките първи стигнаха до геймбол при 24:21, но атака на Венева и блокада на Съйкова намалиха изоставането ни до само една точка - 23:24. В следващото разиграване Киси Насименто реализира в атака и донесе успеха на домакините в първата част - 25:23.

И във втория гейм българските националки имаха своите шансове. Частта започна с четири поредни точки за Бразилия, но нашият тим постепенно намери ритъма си и поведе с 8:7. Минималният аванс се запази до средата на гейма, когато бразилките изравниха за 14:14. След това домакините повишиха нивото си на игра и затвориха частта при 25:17, за да поведат с 2:0 гейма.

В третия гейм България загуби ритъм, а „Селесао" се възползва максимално от ситуацията. Разликата бързо нарасна до 11 точки при 14:3. Абонданца направи няколко ротации, но до края бразилският тим запази превъзходството си и спечели гейма с 25:13, а с това и мача. България завърши двубоя с шест точкови блокади и четири аса. Най-резултатна за нашия отбор беше Александра Миланова с 9 точки.

Последният мач на националките от първата седмица на Лигата на нациите е на 8 юни от 00:00 часа българско време срещу Турция.