13 000 дадоха надежда на Любо Пенев и Хубчев в Бургас

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Близо 13 000 зрители запълниха стадион "Лазур" в Бургас за благотворителния мач на Стилиян Петров в полза на борбата с онкологични заболявания. Отделно средства ще отидат за подпомагане на Любослав Пенев и Петър Хубчев в битката им с болестта.

На трибуните бяха президентът на България Илияна Йотова, спортния министър Енчо Керязов и кметът на Бургас Димитър Николов.

Стилиян изгра и за двата отбора. На терена се появиха и синовете му Стилиян-младши и Кристиян, а от трибуните аплодираше съпругата му Паулина.

Иначе шоуто завърши 4:3 в полза на световните звезди с гол от центъра на фрийстайлъра Били Уингроув от центъра минути преди края.

Химнът на България бе изпълнен от голямата дъщеря на техническия директор на ЦСКА Михаил Александров - Миа, която е шампионка по художествена гимнастика. А Златко Янков връчи чек от фондация "Четвъртите в света" на стойност 40 000 евро за каузата.

За съжаление контузия претърпя Мартин Петров.

БЪЛГАРИЯ - СВЕТОВНИ ЗВЕЗДИ 3:4

0:1 Якубу Айегбени 7

0:2 Дейвид Бентли 19

1:2 Мариян Христов 36

1:3 Марк Олбрайтън 37

2:3 Димитър Бербатов 58

3:3 Стойко Сакалиев 88-дузпа

3:4 Били Уингроув 88

Състави:

БЪЛГАРИЯ: Здравко Здравков, Емил Кременлиев, Валентин Илиев, Росен Кирилов, Ивайло Петков, Мариян Христов, Милен Петков, Георги Пеев, Мартин Петров, Мартин Камбуров, Димитър Бербатов (Стилян Кръстев, Радостин Кишишев, Димитър Иванков, Александър Тунчев, Златко Янков, Георги Чиликов, Илиан Илиев, Михаил Александров, Стойко Сакалиев, Илия Груев, Пламен Крумов, Григор Солаков, Стилиян Петров-младши)

Треньори: Димитър Димитров, Неделчо Матушев, Любомир Шейтанов

СВЕТОВНИ ЗВЕЗДИ: Джо Харт, Фил Бардсли, Джеймс Колинс, Уес Браун, Ричард Дън, Неманя Видич, Стюърт Даунинг, Якубу Айегбени, Стилиян Петров, Марк Олбрайтън, Дейвид Бентли (Гари Холт, Найджъл Бойл, Били Уингроув, Владислав Величков, Теодор Салпаров, Христо Георгиев, Кристиян Петров, Юлиан Костов).