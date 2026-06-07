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ЦСКА взима вратар на "Черноморец"

Велизар Маджаров

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Мартин Каишев Снимка: "Черноморец"

ЦСКА привлича вратаря на бургаския "Черноморец" Мартин Каишев, научи "24 часа".

Роденият през 2006 година страж ще подпише първи професионален договор. Той е кадър на школата на местния "Бургас спорт", а през миналия сезон се наложи като титуляр за "акулите", които завършиха на шесто място във втора лига.

Каишев е гласен за втория отбор на "червените".

Същевременно президентът на ФК"Черноморец" д-р Спасимир Иванов беше отличен с наградата "Личност на годината" в Бургас за 2025-та, в конкуренцията на още 11 номинирани.

Мартин Каишев Снимка: "Черноморец"

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