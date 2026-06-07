Германия с 9-а поред победа преди световното след 2:1 над САЩ в Чикаго

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Германия победи с 2:1 един от домакините на световното САЩ в последен приятелски мач за двата отбора преди началото на мондиала, игран в Чикаго.

Кай Хаверц откри резултата за бундестима още във 2-ата мин с глава.

Антъни Робинсън обаче вкара красиво, за да изравни в 37-ата мин с шут от воле. В 57-ата мин обаче Лерой Сане донесе успеха на европейски тим.

Така Германия записа 9-а поредна победа, след како загуби от Словакия на старта на световните квалификации с 0:2 в Братислава на 4 септември миналата година.