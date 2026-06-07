България удари 3:1 Аржентина като гост в първия мач за годината на братя Николови

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Волейболистите на България победиха Аржентина с 3:1 (25:18, 19:25, 25:19, 25:21) в Росарио пред 5000 зрители в последната си контрола преди Лигата на нациите.

Мачът бе първи за годината за лидерите на отбора - братята Александър и Симеон Николови и капитанът Алекс Грозданов, съответно №2, №6 и №8 в света за миналата година

Алекс Николов бе най-резултатен за успеха с 20 точки и получа наградата за MVP на спаринга, а за тима ни имаше и купа.

Селекционерът на световните ни вицешампиони Джанлоренцо Бленджини започна генералната проверка със състав Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Жасмин Величков, Алекс Грозданов, Илия Петков и Дамян Колев-либеро.

В игра се появиха още Аспарух Аспарухов, Преслав Петков и Венислав Антов, а Денислав Бърдаров влизаше за изпълнение на сервис.

В Лигата на нациите България стартира срещу Белгия на 10 юни от 19,00 часа в едноименната столица на Бразилия.