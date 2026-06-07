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Никола Цолов спечели отново в Монако!

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Резултати от контроли преди световното

1060
Снимка: Ройтерс

Бразилия - Египет 2:1

Венецуела - Турция 1:2

Аржентина - Хондурас 2:0

Кюрасао - Аруба 4:0

Шотландия - Боливия 4:0

Англия - Нова Зеландия 1:0

Кабо Верде - Бермуда 3:0

Ямайка - РЮА 0:1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: Ройтерс

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