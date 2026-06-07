Резултати от контроли преди световното

Бразилия - Египет 2:1
Венецуела - Турция 1:2
Аржентина - Хондурас 2:0
Кюрасао - Аруба 4:0
Шотландия - Боливия 4:0
Англия - Нова Зеландия 1:0
Кабо Верде - Бермуда 3:0
Ямайка - РЮА 0:1
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Бразилия - Египет 2:1
Венецуела - Турция 1:2
Аржентина - Хондурас 2:0
Кюрасао - Аруба 4:0
Шотландия - Боливия 4:0
Англия - Нова Зеландия 1:0
Кабо Верде - Бермуда 3:0
Ямайка - РЮА 0:1
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