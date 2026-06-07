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Никола Цолов спечели отново в Монако!

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Никола Цолов спечели отново в Монако!

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Никола Цолов СНИМКА: ФЕЙСБУК CAMPOS RACING

На Никола Цолов му става навик да печели в Монако.

Българският пилот във Формула 2 победи в основното състезание на легендарната писта по улиците на княжеството. Това е трети успех за нашия състезател на трасето, което на практика не позволява изпреварвания.

Цолов стартира от втора позиция след Рафаел Камара. Двамата направиха почти един след друг задължителното спиране в бокса. В 35-ата обиколка Никола се възползва от бавното движение на бразилеца и го атакува, а Камара излезе от пистата и впоследствие отпадна, като се оплака, че не е имал сцепление.

В последната обиколка Цолов реално излезе начело, след като индийският камикадзе Куш Майни мина през бокса.

Това е трета победа на българския пилот на "Кампос рейсинг" през този сезон. В Монако той записа успехи във Формула 3 в два поредни сезона. 

Втори след Цолов завърши ирландецът Алекс Дън, а трети е Дино Беганович (Шв). Никола взе и допълнителната точка за най-бърза обиколка. В генералното класиране той се изкачи на второ място и изостава само на 1 т. от Габриеле Мини (Ит), който завърши 11-и. 

Никола Цолов СНИМКА: ФЕЙСБУК CAMPOS RACING
Никола Цолов СНИМКА: ФЕЙСБУК CAMPOS RACING
Никола Цолов СНИМКА: ФЕЙСБУК CAMPOS RACING

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