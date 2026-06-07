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Националите до 19 г. разбиха 3:0 Албания в София

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Снимка: БФС

Юношеският национален отбор на България до 19 години записа втора поредна победа над Албания в рамките на седмица. В приятелска среща, играна днес на Национална футболна база "Бояна", селекцията на Атанас Рибарски се наложи с категоричното 3:0. В четвъртък нашите биха 1:0.

Българските национали днес започнаха уверено и закономерно откриха резултата в 27-ата минута с гол на Марто Бойчев, който даде аванс на „лъвчетата".

В края на първото полувреме Самуил Цонов се разписа за 2:0, а след подновяването на играта българският тим продължи да диктува темпото на терена.

В 61-ата минута се стигна до трети гол, като негов автор стана Даниел Кирилов, който оформи крайното 3:0 за България.

Снимка: БФС

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