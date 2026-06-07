Неймар с нова прическа за световното

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Неймар представи новата си прическа в навечерието на световното първенство, което стартира на 11 юни.

Нападателят на националния отбор на Бразилия се завърна към една из най-разпознаваемите визии в кариерата си - ирокез (на индианското племе с прически като гребен) с боядисана в златисто русо горна част на косата.

Неймар беше включен в състава на бразилския тим за световното първенство, но в момента все още се възстановява от контузия. Очаква се на 8 юни той да премине медицински прегледи, преди да се завърне към тренировките.