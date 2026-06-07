Любо Пенев благодари на Стилиян Петров за благотворителния мач: Когато каузата е важна, всички сме един отбор

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Легендарният Любо Пенев благодари на Стилиян Петров и неговата фондация за организацията на благотворителния двубой "Мача на Надеждата".

В събота отборът на Световните звезди победи с 4:3 състава на българските легенди в шоуто, организиран от фондацията на Петров, което се състоя на стадион "Лазур" в Бургас.

Част от приходите отиват за лечението на Пенев и това на Петър Хубчев, а останалите за други онкоболни в България.

"Благодаря на Стилиян Петров и на Фондация "Стилиян Петров" за организацията на този специален "Мача на Надеждата".

Благодаря на всички мои колеги, приятели и футболни хора, които се включиха и показаха, че когато каузата е важна, всички сме един отбор.

Благодаря и на хилядите привърженици за подкрепата, уважението и доброто, което дариха с присъствието си.

Футболът винаги е бил повече от игра. Той обединява хората и дава надежда", казва Пенев чрез профила в социалната платформа фейсбук, който информира за състоянието му.

В момента то е добро и се очаква през новата седмица легендарният голмайстор да бъде обявен за нов наставник на "Локо" (Сф).

В поста е публикуван материалът на "24 часа" за мача.