Звезда на спортната гимнастика минала през най-страшното преживяване в живота си

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Американската звезда в спортната гимнастика Симон Байлс е преживяла сериозен медицински проблем, съобщава.

„Почти да умра не беше в моята бинго карта", написа 29-годишната спортистка в социалната платформа Instagram късно в събота.

Олимпийската шампионка не разкри медицинския проблем, но заяви, че се е случило през последната седмица и е било „най-страшното преживяване в живота ми", предава БТА.

Байлс има седем златни медала от олимпийските игри.

След двугодишна пауза зарази проблеми с психичното здраве тя се завърна през 2023 година с две световни титли и спечели три олимпийски златни медала в Париж през 2024-а.