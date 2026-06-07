Регистрираха дружеството, което ще придобие “Левски”

Дружеството, което е въпрос на време да придобие мажоритарния дял от акциите на “Левски”, вече е регистрирано. Става дума за фирмата “София Кепитъл”, която е на бизнесмена Атанас Бостанджиев.

Акциите са 25 000 като брой, всяка е с номинал 1 евро.

Както е известно, въпросният милионер бе обявен за нов собственик на “Левски” през април от Наско Сираков. Разбира се, за да официализира сделката, трябва известно време. Като се очаква Бостанджиев да влезе в клуба до няколко седмици.

Собственик на “София Кепитъл” са две чуждестранни компании – “Джемкорп Съб Холдингс Лимите” и “Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитид”. Първото е регистрирано в ОАЕ и държи 99% от акциите (24 750 броя), а второто е със седалище във Великобритания и притежава 1% (250 акции). Атанас Бостанджиев е сред директори на “София Кепитъл”. А за председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на “София Кепитъл” е избрана българката Първолета Щерева. Заместник-председател е роденият в Бразилия Фелипе Берлинер, имащ германско гражданство, а също и Матю Чери - гражданин на Великобритания. В “Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитид” пък директори са Фелипе Берлинер, Юри Байдуков и Атанас Бостанджиев.

В същото време шампионът “Левски” е близо до привличането на трети нов през лятото. “Сините” на Хулио Веласкес се подсилиха с Рейналдо и Давид Кусо. Пред трансфер на “Герена” е и Хусем Мрезит. Алжирецът е собственост на руския “Динамо” (Махачкала), но столичани са готови да платят за правата на играча. Мрезет е полузащитник и е на 26 г. Ако пристигне на “Герена”, той ще се събере със сънародниците си Акрам Бурас и Мазир Сула.

Както “24 часа” писа още преди края на сезона, “Левски” ще се подсили с поне 7 нови през лятото. А целта е добро представяне в европейските клубни турнири.

