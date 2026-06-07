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Полски тим посочи вратата на двама български национали

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Владимир Николов и Виктор Попов Снимки: "Корона"

Владимир Николов и Виктор Попов си тръгват от полския "Корона", съобщава клубът от Киелце.

Двамата български национали изкараха само по един сезон в отбора, който завърши на 11-то място и запази мястото си в елита през изминалия сезон.

25-годишният нападател Николов отбеляза само 1 гол (за купата) в 28 мача с екипа на "Корона", докато десният краен защитник Попов (26 г.) бе на терена в едва 10 двубоя. Договорите на футболистите, които преминаха в полския тим миналото лято, са прекратени по взаимно съгласие.

Ръководството на "Корона" е очаквало значително по-добри представяния на Николов и Попов, пишат медиите в Полша, а двамата не са оправдали очакванията.

Владимир Николов и Виктор Попов Снимки: "Корона"

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