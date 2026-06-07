Димитър Кузманов пребори украинец в Братислава

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Димитър Кузманов стартира с победа в квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Братислава (Словакия) с награден фонд 160 680 евро.

Пловдивчанинът, който е девети поставен в схемата на пресявките, се наложи над Вадим Урсу (Украйна) с 4:6, 6:2, 6:1 за близо два часа игра.

Кузманов загуби първия сет, след като допусна пробив още в първия гейм на мача, но в следващите два части доминираше и даде общо само три гейма на съперника си.

Така той заработи 2 точки за световната ранглиста, в която заема 338-о място, а за попадане в основната схема ще играе утре срещу номер 2 Бувайсар Гадамаури (Белгия).