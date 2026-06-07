Държаха 7 часа звезда на Ирак на летището в САЩ

Звездата на Ирак Аймен Хюсеин беше задържан и разпитван в продължение на седем часа след пристигането си в Съединените щати за световното първенство. 30-годишният футболист и съотборниците му кацнали на летището в Чикаго в събота. По време на разпита иракски служител твърди, че телефонът на Хюсеин е бил проверен от служители на реда.

Нападателят най-накрая получил разрешение да влезе в Съединените щати след около седем часа.

Фотографът на отбора Талал Салах е прекарал още повече време в разправия със службите. Той е бил държан 10 часа на разпит, преди да бъде пуснат да влезе в САЩ.

Левият краен защитник на Ирак Ал Карма Ахмед Макнази пък бе извикан на пожар в състава за мондиала. Включването му в отбора е заради травмата на Ахмед Яхия, който няма да може да играе заради контузия в бедрото.

